Osmaniye'de lise öğrencilerinden "Atatürk" koreografisi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de lise öğrencileri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı kapsamında koreografi hazırladı.

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesinin 300 öğrencisi, okul bahçesinde bir araya gelerek Türkiye haritası içinde "saat 09.05", "1938", "sonsuzluk işareti" ve "kalp" oluşturdu.

Okulun müdürü Fatih Çakmak, öğrencilerin hazırladığı koreografinin Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı kapsamında yarın düzenlenecek törende sinevizyonla gösterileceğini belirtti.

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