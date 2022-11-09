Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 266 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 1-8 Kasım'da asayiş uygulamaları yapıldı.
Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 266 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.
Uygulamalarda 3 ruhsatsız tüfek, 19 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 4 motosiklet, 5 elektrikli bisiklet, 1 bisiklet, 883 paket kaçak sigara ele geçirildi.