Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 266 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 1-8 Kasım'da asayiş uygulamaları yapıldı.

Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 266 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

Uygulamalarda 3 ruhsatsız tüfek, 19 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 4 motosiklet, 5 elektrikli bisiklet, 1 bisiklet, 883 paket kaçak sigara ele geçirildi.



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