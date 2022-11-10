Osmaniye'de tarıma elverişsiz araziler zeytinle değer kazandı

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de tarıma elverişsiz 158 bin dekar engebeli arazi, 20 yılda devlet desteğiyle dikilen 5 milyon zeytin ağacıyla ekonomiye kazandırıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, Osmaniye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde kendini her geçen gün geliştirdiğini söyledi.

Osmaniye'nin zeytin ağacı sayısı bakımından Türkiye'de 12'nci sırada yer aldığını aktaran İlmeç, şöyle konuştu:

"2002'de kent genelinde 25 bin dekar alanda 460 bin zeytin ağacı bulunuyordu. Bu 460 bin ağaçtan 5 bin 300 ton zeytin elde edilmekteydi. Bugüne geldiğimizde ise 183 bin dekar alanda 5 milyon 460 bin ağacımız mevcut ve 103 bin tonun üzerinde zeytin rekoltemiz var. 2002'den bugüne kadar Osmaniye'de yüzde 70'i devlet katkılı yaklaşık 3 milyon 826 bin fidanı çiftçimize dağıttık. Çiftçimiz bu fidanları özellikle marjinal, tarıma elverişsiz, biraz daha işlenmesi güç, hububat ve tarla bitkilerinde daha düşük gelir elde ettiği alanlara dikerek hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oldu."

İlmeç, sadece zeytinin dikim aşamasında değil, sonrasında da çiftçinin yanında olduklarını ve onlara destek verdiklerini belirtti.

Kentte 28 zeytinyağı üretim tesisi bulunduğu bilgisini veren İlmeç, bunların 14'ünün Bakanlığın destekleriyle faaliyete geçtiğini ifade etti.

- "Osmaniye zeytini, Türkiye'de bir marka olacak"

Kentteki 18 salamura tesisinin 4'ünün de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle faaliyete geçtiğini aktaran İlmeç, şunları kaydetti:

"Osmaniye hem rakım hem iklim hem coğrafya olarak bereketli bir toprak yapısına sahip. Çukurova'nın içerisinde düz alanlarda zeytin dikilsin istemiyoruz. Engebeli veya tarıma elverişsiz, işlemesi zor olan alanlarda zeytin dikilmesini destekliyoruz. Bu alanlarda yetişen zeytinler hem güneşin hem suyun hem havanın vermiş olduğu bereketle çok daha lezzetli ve kaliteli oluyor. Önümüzdeki günlerde biz inanıyoruz ki Osmaniye zeytini Türkiye'de bir marka olacak ve kalitesine kalite katarak yoluna devam edecek."

Zeytin üreticisi Hasan Bolat da 10 dönüm arazisinde 450 zeytin ağacının bulunduğunu, bu yılki verim ve kaliteden memnun olduğunu dile getirdi.

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