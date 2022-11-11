Osmaniye Ticaret Borsası

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 5,40 5,74 Ekmeklik buğday Kg 6,80 6,80

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