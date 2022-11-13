Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gönüllüler ordusuyla yola çıktık. Otobüsün içinde yaşayacağız, hayatı dürümle simitle idare edeceğiz ama sonunda başaracağımıza inanıyorum." dedi.



İnce, Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra partisinin Kadirli İlçe Başkanlığı binasının açılışına katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kötü yönetildiğini savundu.



Muhalefeti de eleştiren İnce, "Muhalefet de diyor ki 'Erdoğan yapamaz'. Kim yapar? Kılıçdaroğlu 'Ben yaparım.' diyor. Kimle beraber yaparsın? Erdoğan'ın eski bakanlarıyla beraber yapacakmış. Yahu yapsaydı onlar yapardı zaten. Yani Suriyelileri Ahmet Davutoğlu'yla birlikte mi göndereceksin? Getiren o zaten. Ekonomiyi Babacan ile mi çözeceksin? O kadar yıl Babacan yönetmedi mi ekonomiyi? Onun için bizim sloganımız bu; ne cumhur ne millet, tek yol memleket." diye konuştu.

Partilerini "pırıl pırıl" şeklinde niteleyen İnce, "Ecevit yollara düştüğünde 10 kişiydi ama sonra 2 kere başbakan oldu. Aynısını yapacağız. Hazine yardımımız yok, belediyemiz yok, müteahhit paramız yok. Gönüllüler ordusuyla yola çıktık. Otobüsün içinde yaşayacağız, hayatı dürümle simitle idare edeceğiz ama sonunda başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İnce, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin ilçe başkanlığı binasını açtı.



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