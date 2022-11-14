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Osmaniye'de otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

AA

Osmaniye'de otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen dört araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 PL 341 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Kamil Kara Bulvarı’nda kontrolden çıktı.

Bir süre savrulan araç, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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