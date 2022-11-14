Osmaniye'de otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen dört araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 PL 341 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Kamil Kara Bulvarı’nda kontrolden çıktı.

Bir süre savrulan araç, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.