Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 201 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-14 Kasım'da kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 201 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı.
Uygulamalarda 5 ruhsatsız tüfek, 8 ruhsatsız tabanca, 98 uyuşturucu hap ile çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.