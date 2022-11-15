Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens bin Selman ile görüştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 201 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-14 Kasım'da kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 201 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı.

Uygulamalarda 5 ruhsatsız tüfek, 8 ruhsatsız tabanca, 98 uyuşturucu hap ile çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.