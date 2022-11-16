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Kadirli'de yaşlı, hasta ve kimsesizlerin evleri "kışa hazırlanıyor"

AA

Kadirli'de yaşlı, hasta ve kimsesizlerin evleri "kışa hazırlanıyor"

OSMANİYE (AA) - Kadirli Belediyesi ekibi, kış ayları öncesinde engelli, yaşlı, hasta ve kimsesizlerin evlerinde temizlik yapıyor, sobaları kuruyor.

Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurulan yaşlı bakım hizmeti ekibi, "Yaşlı ve kimsesizlerin kimsesi oluyoruz" projesi kapsamında, daha önceden belirledikleri ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve kimsesizlere ev işlerinde yardım ediyor.

Ekipler, evlerin temizliğinden soba kurulumuna, odun kırmadan, ev ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her türlü eksiği büyük özenle yapıyor.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, AA muhabirine, evde yaşlı bakım hizmetleri kapsamında 760 yaşlı, hasta ve engelli vatandaşın ev temizliği, sağlık, kişisel bakım ve psikolojik destek hizmeti götürdüklerini söyledi.

Kış ayları öncesi tespit edilen yaşlı ve kimsesizlerin kimsesi olduklarını ifade eden Tarhan, "Havaların soğumasıyla ekiplerimiz tarafından yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızın evlerinin temizliği yapılarak, sobalarının kuruyoruz. Ayrıca sağlık ekiplerimiz tarafından serum takma, pansuman ile tansiyon ve şeker ölçümleri düzenli olarak yapılıyor. Hastaneye gidemeyecek durumda olanları da aracımızla evlerinden alarak sağlık kuruluşlarına götürüyoruz. Belediyemize başvuran ailelere hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yaşlılardan Meryem Ergene (73) de ekibin evinde temizlik yaptığını belirterek, "Sobamı kurdular, evimi temizlediler. Yemeğimi de getiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Beni sevindirdiler, çok teşekkür ederim." dedi.

Yaşlılardan Zeliha Karayazı da kış aylarında evinin sıcak olması için destek veren Belediye Başkanı Ömer Tarhan'a ve personeline teşekkür etti.

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