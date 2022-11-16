Türk Dünyası 7. Belgesel Film Festivali'nde ödül alan filmler Osmaniye'de gösterildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Türk Dünyası 7. Belgesel Film Festivali'nde ödül alan filmlerin Osmaniye'de gösterimi yapıldı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfınca, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen etkinlik sergi açılışıyla başladı.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, açılışta, üniversite olarak festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Festival Tertip Komitesi Başkanı Menderes Demir ise festivalin Türk kültürüne, sanatına ve kardeşlik hukukuna katkı vermek ve akrabalık bağlarını güçlendirmek için yapıldığını dile getirdi.

Demir, festivalin bu seneki temasının "Fikirde Birlik 9 Ülke 9 Şehir 1 Festival" olduğunu, sinema festivalinde ödül alan filmlerin sinemaseverlerin beğenisine sunulduğunu kaydetti.

Plaket takdiminin ardından Türk Dünyası 7. Belgesel Film Festivali'nde ödül alan filmlerin gösterimi yapıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.