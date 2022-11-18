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Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

AA

Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit İnak'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Düziçi ilçesi Gümüş köyü camisine götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Ökkeş, annesi Hüsne ve eşi Emine İnak ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Yanık, şehidin annesi Hüsne ve eşi Emine İnak'a başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından İnak'ın naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Şehit İnak'ın cenazesi, dualarla buraya defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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