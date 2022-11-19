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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, MHP Osmaniye İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, MHP Osmaniye İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

OSMANİYE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhur İttifakı birlikteliğinin 2023 yolunda çok daha belirleyici olduğunu kabul etmeleri gerektiğini belirterek, "Liderlerimiz bunu görüyor, gereklerini yerine getiriyor. Bizim de görevimiz, liderlerimizin açmış olduğu bu yolda tahkim edici çalışmalara katkı sağlamak, destek olmak." dedi.

Bakan Kirişci, Osmaniye Valiliğini ziyaretinde şeref defterini imzaladı, Vali Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

Kirişci, daha sonra MHP Osmaniye İl Başkanlığını ziyaretinde, İl Başkanı Yusuf Çomu ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Kirişci, Osmaniye'nin üretimi ve sağladığı istihdamla iftihar edilen bir kent olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketinde olduklarını belirten Kirişci, "Cumhur İttifakı çatısı altındaki iki partinin birlikteliği, 2023'ün ana eksenini oluşturuyor. Liderlerimiz düzeyinde, en üst noktada devletimiz, milletimiz, ülkemiz adına oluşturulmuş önemli bir ittifak." diye konuştu.

Kabine üyeleri olarak genel başkanların ortaya koyduğu iradeye destek verdiklerini ifade eden Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu birliktelik özellikle son günlerde hem ülke içindeki bazı çevrelerin hem de yurt dışındaki insanların dikkatini çekmekte çünkü özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlemiş olduğu mitingler, bazılarını telaşlandırmakta, ürkütmekte. Çünkü beklenti daha farklıydı ama çok şükür pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşıyla bir lider diplomasisi dünyaya mührünü vurdu. 'Ben liderim' denilmesiyle lider olunmaz. Liderlik, Allah vergisidir. Bu aziz milletin yöneticileri belirli aralıklarla da olsa bu tür liderlere kavuşmuştur. 20 yıldan beri bizim de liderimiz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, artık dünya gündemini belirleyen bir ülkenin aynı zamanda lideri olmuş oldu. Zaten mazlumların umuduydu. Bunu son dönemde daha fazla hissettirir hale geldi."

- Cumhur İttifakı birlikteliğinin önemini vurguladı

Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki haksızlıkları dile getirdiğini belirterek, "Dünya 5'ten büyüktür' deme cesaretini BM'nin kürsüsünden dile getirdi. 'Daha adil bir dünya olmalı' ifadesiyle de dünyadaki haksızlıkları tabiri yerindeyse haykırmış oldu. Şu an ülke olarak bunun altını dolduruyoruz. En son Endonezya Bali'deki G20 Zirvesi'nde de en çok izlenen, ne söyleyeceği en dikkatle takip edilen lider oldu. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza refakat eden bakanlardan birisi olarak bunlara şahit olduk." diye konuştu.

Devletin ve milletin bekası için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Kirişci, "2023 yolunda bu birlikteliğin çok daha belirleyici olduğunu hepimizin kabul etmesi, görmesi gerekiyor. Liderlerimiz bunu görüyor, gereklerini yerine getiriyor. Bizim de görevimiz, liderlerimizin açmış olduğu bu yolda tahkim edici çalışmalara katkı sağlamak, destek olmak." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İl Başkanı Çomu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kirişci, programının ardından davet üzerine esnaf Hüseyin Akkanat'ın "Reis" adlı çay ocağında çay içti, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

Ziyaretlerinde Kirişci'ye, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu da eşlik etti.

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