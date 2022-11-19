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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti:

AA

Bakan Kirişci, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti:

OSMANİYE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye'nin son dönemdeki sadece bölgesel değil aynı zamanda da küresel düzeyde elde etmiş olduğu başarılara gölge düşürmek isteyen çevreler var. Bu çevrelere de inşallah şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklardaki aziz milletimiz ders vermeye devam edecek." dedi.

Kirişci, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Seydi Gülsoy ve parti yöneticileriyle görüştü.

Bakan Kirişci, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görev süresinde 46 ilde 70'ten fazla program yaptıklarını, kentte de Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'nın 31'incisini düzenleyeceklerini söyledi.

Partide de teşkilat üyeleri ve partililerle değerlendirme yaptıklarını ifade eden Kirişci, "Türkiye'nin elhamdülillah önü açık, milletimizin, partimize ve Cumhur İttifakı'na güveni tam. Bizler de buna rağmen herhangi bir eksiklik, aksaklık olmasın diye sıkı tutmak, vatandaşlarımızla ilişkilerimizi geliştirmek adına bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Programlarının yarın Hakkari'de devam edeceğini belirten Kirişci, Türkiye'nin dört bir yanında bakanlıkça yaptıkları ve yapacakları çalışmaları ele alacaklarını dile getirdi.

- "Milletimiz, birliğini, beraberliğini ve bunun kadri ile kıymetini biliyor"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan ve cenazesi dün Osmaniye'de toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın ailesine başsağlığı dileyen Kirişci, "Biz öyle bir coğrafyada bulunuyoruz ki sevenlerimiz kadar sevmeyenlerimiz de var. Türkiye'nin gelişmesinden, güçlenmesinden rahatsız olan ve Türkiye gündemini altüst edip yeniden o eski Türkiye'ye döndürmek isteyen çevreler var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bunlara asla prim vermeyeceğiz. Milletimiz, birliğini, beraberliğini ve bunun kadri ile kıymetini biliyor." dedi.

Kirişci, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da yapılan terör saldırısına ilişkin de şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son dönemdeki sadece bölgesel değil aynı zamanda da küresel düzeyde elde etmiş olduğu başarılara gölge düşürmek isteyen çevreler var. Bu çevrelere de inşallah şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklardaki aziz milletimiz ders vermeye devam edecek. Biz de onlara layık kabine üyeleri olarak çalışmaya, parti olarak da en tepeden alt kademesine kadar bir arada olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz saflarımızı ne kadar sık tutar, aramızdaki birlikteliğimizi güçlendirirsek aradan herhangi bir şeytanın, düşmanın, tefrikanın geçmesi söz konusu değil."

Bakan Kirişci, kentteki programları kapsamında Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonuna da ziyarette bulundu. Federasyon Başkanı Yunus Temiz, Kirişci'ye el dokuması kilim ile kılıç hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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