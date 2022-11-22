Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 14-21 Kasım'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin, 136,79 gram eroin, 88,37 gram sentetik uyuşturucu, 62,11 gram esrar ile 78 uyuşturucu hap ele geçirdiği çalışmalarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.



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