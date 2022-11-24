Osmaniye'de evinde 24 tabanca ele geçirilen şüpheli yakalandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde 24 tabanca, çok sayıda tabanca fişeği ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma neticesi şüpheli A.D'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 24 tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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