Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarı açıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesince düzenlenen 6. Kitap Fuarı, törenle ziyarete açıldı.
Vali Erdinç Yılmaz, Masalpark otopark alanında düzenlenen fuarın açılışında kitap okumanın önemine dikkat çekti.
Belediye Başkanı Kadir Kara da kentte fuarın 6'ncısını düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getirdi.
Fuara ilginin her geçen yıl arttığını belirten Kara, 10 gün boyunca açık kalacak fuarda okurların yazarlarla da buluşacağını söyledi.
Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle fuar ziyarete açıldı.