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Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, trafik kazasında ölen taraftar için taziye mesajı

AA

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, trafik kazasında ölen taraftar için taziye mesajı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig ekibi Osmaniyespor FK'nın taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'da devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, "Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor arasındaki maç için İzmir'e giden taraftarlarımızı taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Erman Can Ertan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Osmaniyespor'umuza başsağlığı, yaralı hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

TFF 3. Lig'de bugün oynanan Bergama Belediyespor-Osmaniyespor FK müsabakası için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan minibüsün, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilmesi nedeniyle Ertan yaşamını yitirmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

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