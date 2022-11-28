Kanalizasyon kazısında tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen heykel bulundu

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, kanalizasyon kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen mermer heykel bulundu.

Karaömerli Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yürütülen kanalizasyon ve altyapı çalışmaları sırasında, işçiler tarafından 97 santimetre yüksekliğinde ve 79 santimetre eninde mermer heykel fark edildi.

Çalışmalarda tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen heykel bulunduğu istihbaratını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işçilerle irtibata geçti.

Ekipler, heykeli İl Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve diğer yetkililer, heykeli müzeye götürdü.

Heykeli bulmalarına rağmen durumu bildirmeyen işçiler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu AA muhabirine, heykelin koruma altına alındığını söyleyerek, "Bulunan bu heykel, ilçemiz turizmine inşallah katkı sağlar diye ümit ediyoruz." dedi.

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