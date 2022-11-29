Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 21-28 Kasım'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin 25 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu, 25,95 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.