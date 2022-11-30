Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmaniye'de söyleşiye katıldı

OSMANİYE (AA) - Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmaniye'de düzenlenen 6. Kitap Fuarı kapsamında söyleşiye katıldı.



Osmaniye Belediyesince gerçekleştirilen fuar kapsamında kente gelen Ortaylı, Osmaniye'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Türkiye'de son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara değinen Ortaylı, "Avrupa'da durduk yerde birine saldıran önce tımarhanede müşahede altına alınır, bilahare savcıya gönderilir. Savcıların deliyle akıllıyı ayırt etme yükümlülüğü, yetkisi ve salahiyet bilgisi yoktur. Onun için bunların üzerinde duracağız. Türkiye Cumhuriyeti, başardığı büyük işler içinde mühendislik, tıp gibi dallardaki üstünlüğünü korumak ve bu sahada yetiştirdiği insanları baş üstü ederek yaşamak zorundadır. Bütün partilerin programında bunun olması gerekir." diye konuştu.

Ortaylı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl içerisinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini kaydetti.

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