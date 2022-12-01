Osmaniye Ticaret Borsası

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) İç yer fıstığı Kg 19,00 58,00 Kabuklu yer fıstığı Kg 20,00 20,00

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