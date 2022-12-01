Kalp krizinden vefat eden uzman çavuşun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

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OSMANİYE (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kalp krizinden ölen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Özeser'in (46) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Yakınları tarafından görevli olduğu Diyarbakır'dan cenaze nakil aracıyla Kadirli'ye bağlı Şabaplı köyüne getirilen Özeser'in cenazesi, babaevi önünde helallik alınması sonrası köy mezarlığına götürüldü.



Buradaki törene Özeser'in ailesi ve yakınları, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Özeser'in naaşı, kılınan namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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