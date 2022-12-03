Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanıyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye ve Kadirli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Osmaniye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Erdinç Yılmaz ve protokol, engelli öğrencilerin yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı ve engelli öğrencilerin gösterisi sunuldu.
Etkinlik, Vali Yılmaz’ın fidan dağıtımı ile sona erdi.
Kadirli'de de Engelli Koordinasyon Merkezi üyeleri, polis yeleği giyerek temsili trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Durdurdukları araçların sürücülerini uyaran engelliler, trafikte kendilerinin durumunun göz önünde bulundurulmasını istedi.