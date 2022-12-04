Osmaniye'de sahte para bastıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, kiraladıkları villada sahte para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 zanlının sahte para bastığı bilgisi üzerine bu kişilerin kiraladıkları villaya operasyon düzenlemiş, yapılan aramada para kontrol makineleri, ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, para sayma makineleri, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirilmişti.

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