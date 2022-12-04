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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların hazırladığı yiyecekler "Hatunlar Sofrası"nda kazanca dönüşüyor

AA

Kadınların hazırladığı yiyecekler "Hatunlar Sofrası"nda kazanca dönüşüyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kooperatif bünyesinde bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları yemek, tatlı ve turşuları "Hatunlar Sofrası" adını verdikleri lokantada satarak kazanç elde ediyor.

İlçede ev hanımı ve çiftçi kadınlar, el birliğiyle yaptıkları ürünleri ekonomiye kazandırmak için 2020'de Bahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Süs eşyası ile sebze ve meyve satışının ardından hazırladıkları yemeklerden de kazanç sağlamayı hedefleyen kooperatif üyeleri, geçen ay İslam Mahallesi'nde "Hatunlar Sofrası" adlı lokantayı açtı.

Bazen evlerinde bazen de lokantada hazırladıkları ev yemekleri ile mantı, köfte, börek, yufka, tatlı ve turşuları işletmeye gelen müşterilerine sunan kadınlar, ilçedeki iş yerleri ve fabrikalara da satış yapmaya başladı.

- Lokantanın farklı şubelerini açmayı hedefliyorlar

Kooperatif Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, 78 kadın üyeye ulaşan girişim ile kadınların aile bütçesine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Talep edilen ürünlere göre çalışma grupları oluşturduklarını belirten Şahin, "Lokantada çalışanların yanı sıra evlerinde ürün yapan üyelerimiz de var. Aramızda yufka, mantı, börek grupları oluşturduk. Büyük işletmelerle, kadınların desteklenmesine yönelik çalışmalar yapıp buralara ürünler gönderiyoruz." dedi.

Şahin, yiyeceklerin sağlıklı olmasına özen gösterdiklerini, el yapımı ürünlerin vatandaşların beğenisini kazandığını dile getirdi.

"Hatunlar Sofrası"nı farklı şubelerle büyütmeyi istediklerini anlatan Şahin, "İlçede açtığımız işletmeyle yetinmek istemiyoruz, başka şubeler de açmayı planlıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde gıda, önemli sektör haline geldi. Biz de büyük kentlere, tatil merkezlerine yönelik ciddi çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Ev hanımı Fatma Saygılı da evinde pişirdiği yemekleri müşterilerin beğenisine sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kooperatifteki tüm kadınlarla güçlerimizi birleştirdik ve burayı açtık. Her şey çok güzel ilerliyor. Hepimizin çocukları var. Kazancımla üniversiteye hazırlanan kızımın ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Burası, kadınların ekonomik özgürlüğü açısından çok iyi oldu. Kazandığım parayı harcamak güzel hissettiriyor."

Fatoş Eroğlu da ev işlerinden kalan zamanında yaptığı yemeklerden gelir elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

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