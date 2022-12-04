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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu:

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhur İttifakı'nın, kutlu davasını ve yürüyüşünü 2023'te dünyaya güçlü şekilde haykıracağını söyledi.

AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kasapoğlu, İl Başkanı Seydi Gülsoy ve yöneticilerle görüştü.

Görüşmenin ardından partililere hitap eden Kasapoğlu, kentteki programına teşkilat ziyaretiyle başlamanın enerji ve motivasyon kattığını dile getirdi.

Kasapoğlu, partililere ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, "İnanıyorum ki 2023'te bu kutlu dava yürüyüşünü ve mesajını Osmaniye'de AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak tüm dünyaya güçlü şekilde haykıracak. Teşkilatımızın dinamizmi, heyecanı, inancı bize bunu müjdeliyor." dedi.

Kentte, çok amaçlı spor salonu ve Kayıboyu Kız Öğrenci Yurdu'nun hizmete açılması ile sporculara malzeme dağıtımı gibi yoğun programlarının olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz 850 bin kapasiteyle 800'den fazla yurtla hamdolsun bu yıl başvuran her öğrencimizi yurdumuza yerleştirdik. Bir yandan yeni projelerimizi hizmete alırken diğer yandan yeni planlamalar yapıyoruz. Türkiye'nin yurt konusundaki geldiği nokta, dünyada hiçbir ülkede olmayan altyapıyı gençlerimize sunuyor. Bu bir sevinçtir, gururdur ve genç odaklı siyasetin eseridir, sonucudur."

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki 20 yıllık hizmet yolculuğunda önceliğin hep gençler olduğunu vurgulayarak, açılışı yapılacak kız yurdunun bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde "Genç Ofis"in açılışını yapacaklarını, 1250 kişilik erkek öğrenci yurdunda da incelemede bulunacaklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreç, Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde bir süreç ve tabii ki bir seçim dönemine hep birlikte yürüyoruz. Teşkilatımızın dinamizmi Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bizlere ayrı bir heyecan, mutluluk veriyor. İnandığımız yolda bu güzel kadroyla, kadınıyla, erkeğiyle, gençleriyle birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Sadece bu coğrafya için değil bu hareket, kutlu yürüyüş insanlık için bir umuttur, heyecandır ve inançtır."

Kasapoğlu, programının ardından ziyaret ettiği Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediyedeki ziyaretinde Kasapoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ve MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu da eşlik etti.

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