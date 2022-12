Bakan Kasapoğlu, Osmaniye'de Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışında konuştu:

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ülkenin gençlerini kamplara ayıranlara, ötekileştirenlere, onların önüne çeşit çeşit engeller koyanlara inat gençlerimizin önündeki tüm engelleri birer birer kaldırdık." dedi.

Bakan Kasapoğlu, TFF 3. Lig'de Osmaniyespor FK ile Güneş Holding Çankaya FK arasında 7 Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izledi.

Taraftarlar, Kasapoğlu'na adının ve kentin plakasının yazılı olduğu Osmaniyespor forması ile atkı hediye etti.

Kasapoğlu, sonrasında Fakıuşağı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında Kasapoğlu, şehitler, yiğitler ve kahramanlar yurdu olan kente gençlik alanında önemli tesisler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Spor salonunun birçok branşı ve antrenman alanlarını barındırdığını aktaran Kasapoğlu, Türk bayrağını dünyada dalgalandıracak şampiyonların, yıldızların tesiste yetişeceğini belirtti.





- "Milletimiz için üretmeye, standartları yükseltmeye devam ediyoruz"





Kente kazandırılan eserlerin vatandaşlara verilen sözlerin karşılığı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Hizmet, eser siyaseti anlamında yola koyulduğumuz andan itibaren sağlıktan eğitime, sanayiye, altyapıya, her alanda iddiayı ortaya koyduk. Bu iddianın neticesi olarak her geçen gün bir yandan tesislerimizi hizmete alırken diğer yandan hem gençlik dinamizmine hem sporun enerjisine uygun şekilde yeni projelerle, yatırımlarla milletimiz için üretmeye, bu çıtayı, standartları yükseltmeye devam ediyoruz. Her geçen gün üretmek, 'iki güne eşit olan ziyandadır' anlayışıyla çalışmak, bizim hep birlikte yola koyulduğumuz davanın felsefesi. İnanıyorum ki 2023'te Cumhur İttifakı ile bu süreci millet, memleket olarak en güçlü şekilde taçlandıracağız. Biz buna inanıyoruz. Milletimizden aldığımız ilhamla, güçle o iradeyi en güçlü şekilde hakim kılma adına durmadan, yorulmadan ve hiçbir engele takılmadan yürümeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin dört bir yanında farklı branşlarda spor tesislerinin açıldığını hatırlatan Kasapoğlu, spor kulüplerine, sporculara, amatör sporculara destek verdiklerini anlattı.

Bakan Kasapoğlu, yurtlar ve gençlik merkezlerinin gurur tablosu olduğunu vurgulayarak, Osmaniye'ye yeni bir gençlik merkezi kazandıracaklarının müjdesini de verdi.





- "Gençlerimizin önündeki tüm engelleri birer birer kaldırdık"





Ülke genelinde 54 gençlik kampında yılın 365 günü Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ağırladıklarını anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle ülkemizin farklı vilayetlerinden gelen gençler orada kardeşliklerini pekiştiriyor. Bu anlamda enerjileriyle, gelişimleriyle yarınlara hazırlanıyorlar. İşte o kamplardan biri de Osmaniye'deki Aslantaş Gençlik Kampı. Osmaniye bu güzel kampa ev sahipliği yapıyor. Bu kampın içerisinde gençler için basketboluyla, voleyboluyla, futboluyla, okçuluğuyla, paintball ve tiyatro alanıyla pek çok imkan var. Biz bu ülkenin gençlerine, birbirinden kıymetli, değerli evlatlarına güveniyoruz. Bugünlerimizin, yarınlarımızın onlarla birlikte daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Bu dünyanın, ülkenin gençlerinin vicdanı, merhameti, ruhu ve dokunuşuyla daha adil olacağına inanıyoruz. İşte o yüzden bugüne kadar gençlerimiz için her bir imkanı seferber etmekte bir an olsun tereddüt etmedik. Bu ülkenin gençlerini kamplara ayıranlara, ötekileştirenlere, onların önüne çeşit çeşit engeller koyanlara inat gençlerimizin önündeki tüm engelleri birer birer kaldırdık. Bundan sonra da hiçbir engel tanımadan, gençlerimizle birlikte daha güçlü, aydınlık yarınlara onların yanında, onların yol arkadaşları olarak devam edeceğiz."

Kasapoğlu, Osmaniye'de 2002'de 1492 olan lisanlı sporcu sayısının bugün 79 bin 917'ye ulaştığına, bunun bir gurur tablosu olduğuna dikkati çekti.

Bugünlere gelinmesinde desteği olanlara teşekkür eden Kasapoğlu, "Bu bir spor devrimidir diyoruz ya işte bu rakamlar bu ifadeyi boşuna söylemediğimizi gösteriyor. Ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda da gençlik yatırımlarında da en güzel şekilde hem imkanlarını hem de potansiyelini değerlendiriyor. Bundan sonra da değerlendirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, 2002'de 7 spor tesisi olan Osmaniye'de bugün bu sayının 60'ın üzerine çıktığını, bu sayıyı, enerjiyi ve gücü birlikte yukarıya taşıyacaklarını söyledi.





- "İlmek ilmek işlediğimiz projelerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz"





Türkiye'de her alanda devrim niteliğinde hizmetler yapıldığını belirten Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin yarınlara yürüyüş mücadelesi ve 'önce insan' diyerek başlattığımız hizmet yolculuğu Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde çok ama çok farklı bir noktaya geldik. Devrim niteliğindeki eserlerle taçlandırdığımız, ilmek ilmek işlediğimiz projelerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Spor yatırımlarımız ve politikalarımız sayesinde eskiden yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün madalya ve şampiyonluk sahibi sporcularımız var. Dünyanın en güçlü gençlik politikalarını uygulayan ülkesiyiz. Yurtlarımız kapasitesiyle, konaklamasından beslenmesine, güvenliğinden temizliğine sağlanan her türlü imkanıyla dört dörtlük bir teşvik hareketi, gençlik hizmeti. Gençlerimizi destekleme noktasında kredi ve burs altyapısının dünyada başka bir örneği yok."





- "Bugüne kadar elimizi taşın altından hiçbir zaman kaldırmadık"





Kasapoğlu, sahip olunan güçlü altyapı ve imkanların devletin gücünü, kudretini ve insanlığa olan inancını gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu devlete, millete meydan okumaya kalkışanlar, tuzak kurmaya çalışanlar, Türkiye'nin, bu aziz milletin ayağına taş değsin diye bekleyenler, Allah'ın izniyle, bu aziz milletin ferasetiyle hep mağlup olmuşlardır ve mağlup olmaya da mahkumdurlar. O yüzden bu ülkeyi, bundan sonra da bizden umudu olan insanları, milletimizden aldığımız güçle hiçbir zaman mahcup etmeden, daha aydınlık yarınlara taşımak bizler için onurlu bir görevdir, kutlu bir misyondur. Milletimizin ihtiyacını ve hissiyatını, istikbalimizi, adaleti ve merhameti esas alan bu kutlu yürüyüşümüzün de sadece bu ülkenin değil, aynı zamanda bütün mazlum coğrafyaların ve insanlığın umudu olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin hakkını, hukukunu korumak, nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim toprakların hizmetkarı olmak bizler için büyük bir onurdur. Köylerimize, kasabalarımıza, şehirlerimize, bu ülkenin her bir karışına adaletle, sevgiyle ve heyecanla hizmet etmek bizim için büyük bir gurur vesilesidir. İşte Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu inanç ve gururla yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimizin yüzyılı olacak ama en çok siz değerli gençlerimizin omuzlarında ve en güçlü şekilde yükselecek. Sizlerin bugününün dünden, yarının bugünden iyi olması için bugüne kadar elimizi taşın altından hiçbir zaman kaldırmadık. Bundan sonra da aynı misyon ve inançla bu yola devam edeceğiz."

Vali Erdinç Yılmaz da Çok Amaçlı Spor Salonu'nun sporcuların başarılarına yenilerini ekleyeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve protokol üyeleri tarafından salonun açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra salonda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, antrenman yapan sporcularla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Açılış törenine AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy ve MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu da katıldı.

