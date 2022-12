Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her spor branşının yanında olduklarını, bundan sonra tüm branşlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kasapoğlu, Osmaniye Çim Hokeyi Sahası'nda düzenlenen spor malzemesi dağıtım töreninde, gençleri sporla ilgilenmelerinden dolayı tebrik etti.

Sporun her branşına destek verdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Devlet, hükümet, bakanlık olarak her branşın yanındayız, en güçlü desteği veren ülkeyiz. Bundan sonra da spora her branşıyla destek verme noktasında bu çabamıza, gayretimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Takımların karşılaşmasını izleyen Kasapoğlu, ardından kulüplere spor malzemelerini dağıttı.

Bakan Kasapoğlu, sonrasında yapımı tamamlanan 1350 kişilik Kayıboyu Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını yaptı.

Törendeki konuşmasında kente kazandırılacak 1250 kişilik erkek öğrenci yurdunun inşaatının sürdüğünü belirten Kasapoğlu, bu yurdun da en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Yurtta kalan öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, kentte çeşitli branşlarda görev yapan antrenörlerle de basına kapalı toplantıda bir araya geldi.





- Korkut Ata Üniversitesi Genç Ofis'in açılışı yapıldı





Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genç Ofis açılışında, "Gençler neredeyse biz oradayız" felsefesiyle çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Kasapoğlu, ülke genelinde yaklaşık 500 gençlik merkezi ve 347 Genç Ofis açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah siz nerede talep ediyorsanız, biz bunları birer birer açmaya ve sizlerin önderliğinde yönetmeye devam edeceğiz. Lütfen buraları dolu dolu kullanın. Buraların içeriğini, projelerini birlikte büyütelim, güçlendirelim. Sizler için yaşayan mekan, 'arkadaşlık iklimi' olarak buraları inşallah hem sayılarıyla hem nitelikleriyle güçlendirmek hepimizin görevi olsun."

Açılış töreninden sonra Bakan Kasapoğlu, Genç Ofis'te sohbet ettiği öğrencilerin söylediği türküleri dinledi. Kasapoğlu, burada basına kapalı düzenlenen "Annelerle Spor Konuşuyoruz" toplantısına katıldı.





- Gençlik Buluşması'na katıldı





Kasapoğlu, programının devamında Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde organize edilen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Basına kapalı etkinliğin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü.

