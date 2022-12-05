Osmaniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nevzat Aydoğan'ın kullandığı 80 DT 163 plakalı motosiklet, Uzunbanı Mahallesi'nde Hakan E. K. idaresindeki 46 HT 015 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aydoğan, sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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