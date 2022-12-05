Osmaniye'de marketten silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de marketten silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

AA

Osmaniye'de marketten silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marketten silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pazar Mahallesi'nde 26 Kasım'da, Nusret Kırpık'a ait markete giren yüzü atkıyla kapalı şüpheli, elindeki tabancayı göstererek kasadaki paraları istedi.

Kırpık'ın olumsuz yanıt vermesi üzerine şüpheli, tabancayla Kırpık'a doğru ateş etti.

Nusret Kırpık, kurşunların isabet etmemesiyle olayda yara almadı, şüpheli ise bölgeden kaçtı.

Market sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kırpık, gazetecilere, 26 Kasım'da akşam saatlerinde yüzü kapalı elinde tabanca olan birinin iş yerine gelerek kendisinden para istediğini belirterek, "Ben olumsuz yanıt verince bana bir el ateş etti. O an arkaya doğru kaçtım. Adamın kaçtığını görünce kovalamaya başladım, kaçarken dönüp bana bir el daha ateş etti. Sonra polisi aradım, şüpheliyi arıyorlar. Bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Şüphelinin iş yerine girmesi, Nusret Kırpık'a ateş etmesi ve daha sonra kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Osmaniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Osmaniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Osmaniye'de konuştu:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Osmaniye'de ...
(Görüntülü) OSMANİYE - BAKAN KASAPOĞLU DÜNYANIN EN GÜÇLÜ GENÇLİK POLİTİKALARINI UYGULAYAN ÜLKESİYİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) OSMANİYE - BAKAN KASAPOĞLU DÜNYANIN EN ...
Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en güçlü gençlik politikalarını uygulayan ülkesiyiz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en güçlü gençlik ...
Bakan Kasapoğlu, Osmaniye'de Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Osmaniye'de Çok Amaçlı Spor ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Osmaniye ...
Kadınların hazırladığı yiyecekler "Hatunlar Sofrası"nda kazanca dönüşüyor
YEREL HABERLER Kadınların hazırladığı yiyecekler "Hatunlar ...
Osmaniye'de sahte para bastıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de sahte para bastıkları iddia edilen 3 ...
(Görüntülü) ATM&#039;DEN GEÇEN SAHTE PARA BASAN 3 ŞÜPHELİDEN 2&#039;SİNE TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATM'DEN GEÇEN SAHTE PARA BASAN 3 ...
(Görüntülü) TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MHP LİDERİ BAHÇELİ&#039;NİN KUZENİ TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MHP ...
MHP lideri Bahçeli'nin kuzeni, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER MHP lideri Bahçeli'nin kuzeni, trafik kazasında ...
ATM'den geçen sahte para basan 3 şüpheliden 2'sine tutuklama
YEREL HABERLER ATM'den geçen sahte para basan 3 şüpheliden 2'sine ...
Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Osmaniye'de defnedildi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin ...
Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanıyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.