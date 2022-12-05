Osmaniye'de marketten silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marketten silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pazar Mahallesi'nde 26 Kasım'da, Nusret Kırpık'a ait markete giren yüzü atkıyla kapalı şüpheli, elindeki tabancayı göstererek kasadaki paraları istedi.

Kırpık'ın olumsuz yanıt vermesi üzerine şüpheli, tabancayla Kırpık'a doğru ateş etti.

Nusret Kırpık, kurşunların isabet etmemesiyle olayda yara almadı, şüpheli ise bölgeden kaçtı.

Market sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kırpık, gazetecilere, 26 Kasım'da akşam saatlerinde yüzü kapalı elinde tabanca olan birinin iş yerine gelerek kendisinden para istediğini belirterek, "Ben olumsuz yanıt verince bana bir el ateş etti. O an arkaya doğru kaçtım. Adamın kaçtığını görünce kovalamaya başladım, kaçarken dönüp bana bir el daha ateş etti. Sonra polisi aradım, şüpheliyi arıyorlar. Bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Şüphelinin iş yerine girmesi, Nusret Kırpık'a ateş etmesi ve daha sonra kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

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