Osmaniye'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kameraya yansıdı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Uzunbanı Mahallesi'nde Hakan K. idaresindeki 46 HT 015 plakalı kamyonetle Nevzat Aydoğan'ın kullandığı 80 DT 163 plakalı motosikletin çarpıştığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Nevzat Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Aydoğan'ın çarpışma sonrası motosikletten düşüp sürüklenerek yolda duran bir otomobilin altına girdiği görülüyor.













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