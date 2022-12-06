Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 28 Kasım-5 Aralık'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin 157,34 gram sentetik uyuşturucu, 123,04 gram esrar, 1,05 gram eroin, 13 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.



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