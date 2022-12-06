Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 218 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım-5 Aralık'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 218 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 7 tüfek ve 6 tabanca, 27 uyuşturucu hap, 22,86 gram sentetik uyuşturucu ile çalıntı 4 motosiklet ve 3 telefon ele geçirildi.



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