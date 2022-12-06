Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 218 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım-5 Aralık'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 218 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 7 tüfek ve 6 tabanca, 27 uyuşturucu hap, 22,86 gram sentetik uyuşturucu ile çalıntı 4 motosiklet ve 3 telefon ele geçirildi.