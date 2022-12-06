Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bocce takımını kabul etti

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu olan Özden Huzurevi Bocce Takımını makamında kabul etti.

Vali Yılmaz, ziyarette, takım antrenörü Davut Oğuzhan ve sporcuları tebrik ederek onlarla sohbet etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da hazır bulundu.



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