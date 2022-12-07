Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu ileri sürülen R.E. ile Mustafa T. tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.E, yanındaki tabancayla Mustafa T'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Mustafa T, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şüpheli R.E'nin uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.