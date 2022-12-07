Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin 9 keçiyi telef ettiği ileri sürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin 9 keçiyi telef ettiği iddia edildi.
Karacaoğlan Mahallesi'nde Ali Kırat, sabah keçilerinin bulunduğu ağıla girdiğinde 9 keçisinin parçalanarak telef edildiğini, 4'ünün ise yaralandığı görerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletti.
Kırat, keçilerini sahipsiz köpeklerin öldürdüğü ileri sürerek gerekli mercilere başvuracağını belirtti.
Bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise rapor yazıp tutanak tuttu.