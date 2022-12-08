Soğuk suda yıkanan tescilli turp, kadınların istihdam kapısı oluyor

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, coğrafi işaret tescilli turp, yöredeki kadınlara istihdam kapısı oluşturuyor.

Türkiye'de turp üretiminin yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştiği ilçede, hasadı yapılan ürün, Savrun Çayı'nda kadınlar tarafından soğuk suda yıkanıyor.

Tescilli turp daha sonra paketlenerek Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiliyor.



Toplanmasından yıkanmasına kadar zahmetli sürecin ardından sofralardaki yerini alan turp, yöredeki kadınlara da istihdam kapısı oluşturuyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, günlük 300 lira kazanarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, bu yıl 32 bin dekar alanda turp ekiminin yapıldığını ve hasadı devam eden üründen 125 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi.

Türkiye'deki turp üretiminin büyük bölümünün Kadirli'de gerçekleştiğini aktaran İlmeç, şöyle devam etti:

"Kadirli ilçemizde yapılan üretimin yaklaşık olarak bölge halkına 120 milyon lira gibi bir katkısı mevcut. Turp işlemesinde özellikle üretim ve en son yıkanıp paketleme kısmına kadar yaklaşık 5 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu nedenle turp, Kadirli ve Osmaniye ekonomisi için önemli bir tarım ürünü olarak yerini almakta."

İşçilerden iki çocuk annesi Elif Kandil, her sezon turp yıkama işinde çalıştığını söyledi.

Bu iş sayesinde günlük 300 lira kazandıklarını anlatan Kandil, "Burada çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı için çalışıyoruz. Turp yıkayarak aile bütçesine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Havva Topak da 4-5 ay Savrun Çayı'nda turp yıkama işi yaptığını aktardı.

Soğukta çalışmanın zor olduğunu dile getiren Topak, bu iş sayesinde güzel kazanç elde ederek eşine destekte bulunduğunu belirtti.

Turp üreticisi Mustafa İlker Öz de 15 gün önce hasadına başlanan tescilli ürünün, toplanmasından yıkanıp paketlenmesine kadar kadınlar başta olmak üzere yöredeki vatandaşlara ek bir gelir kapısı oluşturduğunu söyledi.

Dekara ortalama 3-4 ton ürün aldıklarını anlatan Öz, şu an az olan talebin havaların soğumasıyla artmasını beklediklerini kaydetti.​​​​​​

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