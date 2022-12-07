Osmaniye'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde, dün aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Mustafa T'yi vurarak öldüren R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen R.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Dün Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu ileri sürülen R.E. ile Mustafa T. tartışmış, R.E. tabancayla Mustafa T'ye ateş ederek ağır yaralamış, hastaneye kaldırılan Mustafa T. kurtarılamamıştı.



R.E'nin uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilmişti.

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