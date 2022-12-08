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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de çiftçilere sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı

AA

Osmaniye'de çiftçilere sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 58 bin 525 sertifikalı zeytin fidanı verildi.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen fidan dağıtım töreninde, kentte zeytin üretimini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Çiftçilere yönelik desteklerin devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "Bugün itibarıyla 5,5 milyon civarındaki zeytin fidanı sayımızdaki artışı, dağıtılacak fidanlarla sürdüreceğiz. Türkiye'de 12. sıradaki yerimizi en kısa sürede daha önlere, ilklere taşımalıyız." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de proje kapsamında daha önce 533 çiftçiye 135 ton buğday tohumu, 267 çiftçiye de 64 ton arpa tohumu dağıtıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından üreticilere 58 bin 525 sertifikalı zeytin fidanı verildi.

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