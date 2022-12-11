Akdeniz Off Road Kupası final yarışları Osmaniye'de yapıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Akdeniz Off-Road Kupası final yarışları gerçekleştirildi.

Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan off road pistinde düzenlenen yarışlara S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde 18 araç ile 20 sporcu katıldı.

Etkinliğe katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, bindikleri arazi aracıyla pistte tur atarak yarışı başlattı.

Belli aralıklarla start alan yarışmacılar, 4,4 kilometre uzunluğundaki zorlu pistte 3 tur atarak en kısa sürede tamamlayabilmek ve birbirlerini geçebilmek için ter döktü.

Yarışlar sonunda S1 kategorisinde Zeynel Can Özgünay, S2 kategorisinde Haceli Şam, S3 kategorisinde Mesut Kara, S4 kategorisinde Yiğithan Tarhan ve genel klasmanda da Yiğithan Tarhan birinci oldu.

Dereceye girenlere kupa ve ödül verildi.





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