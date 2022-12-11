Osmaniye'de geçen ay silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde girdiği marketi silah kullanarak soymaya çalışan ve market sahibine ateş eden zanlı, giydiği ayakkabı, şapka ve monttan yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.
Nusret Kırpık'a ait marketi 26 Kasım'da yüzü atkıyla kapalı kişinin silah zoruyla soymaya kalkması ve market sahibine ateş ederek kaçmasının ardından polis araştırma başlattı.
Marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin ayakkabı, şapka ve montundan yola çıkarak araştırmasının ardından olayı gerçekleştirenin Y.A. olduğunu tespit etti.
İkametine yapılan operasyonla gözaltına alınan Y.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.