Osmaniye'de pansiyonlu okulların ekmeği meslek lisesinin fırınında pişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de pansiyonlu okulların ekmeği meslek lisesinin fırınında pişiyor

AA

Osmaniye'de pansiyonlu okulların ekmeği meslek lisesinin fırınında pişiyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kız öğrencilerince günlük pişirilen 5 bin roll ekmek, kentteki pansiyonlu okullara gönderiliyor.

Lisenin "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı"nda eğitim gören kız öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca 9 ay önce okula kazandırılan fırın atölyesinde uygulamalı eğitim alıyor.

Nöbet sistemiyle belirlenen 10 öğrenci, haftada 5 gün endüstriyel üretime uygun tasarlanan atölyedeki makinelerin başına geçiyor.

Un, su ve mayayı karıştırarak elde ettikleri hamurları tepsilere yerleştiren liseliler, fırında pişirdikleri roll ekmekleri (küçük ekmek) özenle poşetliyor.

Atölyede günlük üretilen 5 bin ekmek, kent genelindeki 48 pansiyonlu okula ulaştırılıyor.

- Hem meslek öğreniyorlar hem de kazanç sağlıyorlar

Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sibel Altun, AA muhabirine, öğrencilere atölyedeki mesleki eğitimlerinde öğretmenlerin ve şeflerin eşlik ettiğini söyledi.

Gençlerin hijyenik ortamda üretim yaptığını dile getiren Altun, "Kentteki pansiyonlu okulların günlük 5 bin ekmeğe ihtiyacı var. Bu ihtiyacı, öğrencilerimizin üretimiyle karşılıyoruz. Fırın atölyesi sayesinde öğrencilerimiz hem mesleği öğreniyor hem de harçlık kazanıyor. Çalışmayla meslek liselerinin çok farklı bir boyutunu da topluma göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

Altun, vardiyalı görev alan liselilerin hamurun mayalanmasından pişirilmesine tüm süreci öğrendiğini belirterek, "Sektörle okul arasında artık bir uyum var, aynı işi yapıyoruz. Okul dışındaki bir fırında yapılan işlemlerin aynısını öğrencilerimiz yapıyor." dedi.

Atölyede görev alan 11. sınıf öğrencisi Eylül Efna Cinkara da arkadaşlarıyla yaptığı ekmeğin okullara ulaşmasından mutluluk duyduğunu, çalışmayla hem meslek öğrendiğini hem de para kazandığını anlattı.

Aynı sınıftaki Melika Dağ ise derslerde öğrendiklerini pekiştirme imkanı bulduklarına işaret ederek, "Fırın atölyesinde çalışmamız sayesinde ekmeğin israf edilmemesinin önemini anladık çünkü ekmek yapmak hiç kolay değil. İnsanlar bu mesleğin içerisinde olsalar fazla ekmek almayı bırakabilirler." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de geçen ay silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de geçen ay silahlı soygun girişiminde ...
Akdeniz Off Road Kupası final yarışları Osmaniye'de yapıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Off Road Kupası final yarışları Osmaniye'de ...
(Görüntülü) AKDENİZ OFF-ROAD KUPASI FİNAL YARIŞLARI NEFES KESTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKDENİZ OFF-ROAD KUPASI FİNAL YARIŞLARI ...
Osmaniye'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Osmaniye'de rögara düşen yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Osmaniye'de rögara düşen yavru köpek kurtarıldı
Samet Aybaba´dan Osmaniyesporlu taraftarlara ziyaret
YEREL HABERLER Samet Aybaba´dan Osmaniyesporlu taraftarlara ziyaret
(Görüntülü) KANALİZASYONA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ, İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KANALİZASYONA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ, İTFAİYE ...
Osmaniye'de devrilen cipin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de devrilen cipin sürücüsü yaralandı
Osmaniye, off-road yarışlarına hazır
YEREL HABERLER Osmaniye, off-road yarışlarına hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.