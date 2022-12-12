Osmaniye'de pansiyonlu okulların ekmeği meslek lisesinin fırınında pişiyor

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OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kız öğrencilerince günlük pişirilen 5 bin roll ekmek, kentteki pansiyonlu okullara gönderiliyor.

Lisenin "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı"nda eğitim gören kız öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca 9 ay önce okula kazandırılan fırın atölyesinde uygulamalı eğitim alıyor.

Nöbet sistemiyle belirlenen 10 öğrenci, haftada 5 gün endüstriyel üretime uygun tasarlanan atölyedeki makinelerin başına geçiyor.

Un, su ve mayayı karıştırarak elde ettikleri hamurları tepsilere yerleştiren liseliler, fırında pişirdikleri roll ekmekleri (küçük ekmek) özenle poşetliyor.

Atölyede günlük üretilen 5 bin ekmek, kent genelindeki 48 pansiyonlu okula ulaştırılıyor.

- Hem meslek öğreniyorlar hem de kazanç sağlıyorlar

Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sibel Altun, AA muhabirine, öğrencilere atölyedeki mesleki eğitimlerinde öğretmenlerin ve şeflerin eşlik ettiğini söyledi.

Gençlerin hijyenik ortamda üretim yaptığını dile getiren Altun, "Kentteki pansiyonlu okulların günlük 5 bin ekmeğe ihtiyacı var. Bu ihtiyacı, öğrencilerimizin üretimiyle karşılıyoruz. Fırın atölyesi sayesinde öğrencilerimiz hem mesleği öğreniyor hem de harçlık kazanıyor. Çalışmayla meslek liselerinin çok farklı bir boyutunu da topluma göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

Altun, vardiyalı görev alan liselilerin hamurun mayalanmasından pişirilmesine tüm süreci öğrendiğini belirterek, "Sektörle okul arasında artık bir uyum var, aynı işi yapıyoruz. Okul dışındaki bir fırında yapılan işlemlerin aynısını öğrencilerimiz yapıyor." dedi.

Atölyede görev alan 11. sınıf öğrencisi Eylül Efna Cinkara da arkadaşlarıyla yaptığı ekmeğin okullara ulaşmasından mutluluk duyduğunu, çalışmayla hem meslek öğrendiğini hem de para kazandığını anlattı.

Aynı sınıftaki Melika Dağ ise derslerde öğrendiklerini pekiştirme imkanı bulduklarına işaret ederek, "Fırın atölyesinde çalışmamız sayesinde ekmeğin israf edilmemesinin önemini anladık çünkü ekmek yapmak hiç kolay değil. İnsanlar bu mesleğin içerisinde olsalar fazla ekmek almayı bırakabilirler." ifadesini kullandı.

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