Osmaniye'de devrilen tankere cipin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otobanda devrilen akaryakıt tankerine arkadan gelen cipin çarptığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 73 SF 651 plakalı akaryakıt tankeri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bu sırada arkadan gelen sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı cip, devrilen tankere çarptı.



Kazada, tanker sürücüsü ve cipte bulunan 3 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Tankerden sızan akaryakıt nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyol, temizleme çalışması sonrası kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



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