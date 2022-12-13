Orman köylülerinin zorlu defne yaprağı mesaisi

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OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerindeki orman köylülerinin zor şartlarda topladığı defne yaprakları, işlendikten sonra Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerine pazarlanıyor.

Kozmetik, temizlik, ilaç ve içecek sektörleri gibi çok sayıda alanda kullanılan defne yaprağı, iki ilçenin yüksek kesimlerindeki orman köylerinde Adana Orman Bölge Müdürlüğünün izni dahilinde hasat ediliyor.

Orman köylüleri, kendilerine geçim kapısı olan defne yapraklarını dağ yamaçları ve kayalık bölgelerde bulunan ağaçlardan zor koşullarda topluyor.

Önceden belirlenip numaralandırılmış defne ağaçlarına tırmanan köylüler, kestikleri dalları bağ haline getirerek sırtlarında ya da yamaçtan aşağıya uzattıkları çelik kabloyla indiriyor.

İstiflenen dallar, traktör ya da kamyonetlere yüklenerek kurutma tesislerine götürülüyor. Burada dalından ayrılarak kurutulan defne yaprakları, daha sonra yurt dışına pazarlanmak üzere İzmir'deki tesislere gönderiliyor.

İzmir'de işlenerek paketlenen yapraklar, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

- Köylünün geliri defne yaprağından

Bölgede en fazla defne ağacının bulunduğu Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde yaşayanlar, geçimini defne yaprağından sağlıyor.

Köyde 1992 yılında kurulan Yoğunoluk Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Başkanı Hüseyin İspenoğlu, AA muhabirine, kooperatifte 527 üye bulunduğunu söyledi.

Kurulduğu günden bugüne defnenin hasadı, toplanması ve kurutulmasına yönelik çalışma yaptıklarını anlatan İspenoğlu, "Bu yılki defne hasadımız başladı. Daha önceden numaralandırdığımız ağaçlardan köylü arkadaşlar defne toplamaya başladı. Toplanan defneler önce kantara gelecek, daha sonra köyümüzde bulunan iki kurutma fırınına teslim edilecek. Burada kurutulan defne yaprakları İzmir'deki firmaya gönderilecek." dedi.

İspenoğlu, bu yıl köylerindeki ormanlık alandan 1000-1200 ton dolayında defne yaprağı hasadı beklediklerine işaret ederek, "Bu da köye 5,5-6 milyon liralık bir katkı sağlayacak. Köyümüzde bir hayvancılık bir de bu defne işi var. Daha önce hayvancılık ön sıradaydı, şimdi herkes defne işine döndü." diye konuştu.

Defne yaprağının kurutulmuş halinin yurt dışına gönderildiğini aktaran İspenoğlu, "Bölgemizde defne alanlarını üçe ayırıyoruz. Her yıl bir bölgede hasat yapıp diğer yıl farklı bölgeye geçiyoruz. Bu verdiğimiz arada defne ağacı kendini toparlayabiliyor. Böylece sürekli hasat etme şansımız oluyor." ifadesini kullandı.

- "Karadeniz'in çayı neyse Yoğunoluk'un defnesi de odur"

Köy muhtarı Mustafa Özçatal da yapılacak çalışmalarla rekoltenin 2 bin tonlara kadar çıkabileceğini belirterek, "Köyümüzün bir sloganı var; 'Karadeniz'in çayı neyse Yoğunoluk'un defnesi de odur.' diyoruz. Koruma çalışmalarıyla rekolteyi artırabilirsek daha yüksek gelir elde ederiz." dedi.

Özçatal, hasadın 15 Mart'a kadar devam edeceğini dile getirdi.

- İki ilçeden 3 bin ton rekolte bekleniyor

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de Kadirli ve Sumbas'ta 5 bin hektarda defne ağacı olduğunu ve bu yıl 3 bin ton rekolte beklediklerini ifade ederek, "Köylülerimiz için bu ürün bulunmaz bir nimet haline geldi. Ekimini ve korumasını düzgün yaparsak ekonomimize daha fazla katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğunoluk köyünde defne toplayıcılığı yapan Oğuzhan Özçatal da ağaçlara tırmanmanın zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Kestikleri dalları bağ haline getirip araçlara yükleyerek kurutma tesisine götürdüklerini vurgulayan Özçatal, "Köyde yaşayanların neredeyse hepsi defneden ekmek yiyor. Toplayacak durumu olmayanlar da kendilerine ait ağaçları başkasına kiraya verip para kazanabiliyor." dedi.

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