Osmaniye'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A'nın kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şehirler arası yolcu otobüsünden inen ve minibüse binen M.A'yı takibe aldı.

Minibüsü durdurarak arama yapan ekipler, M.A'ya ait poşette 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu buldu.



Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​



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