Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 198 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Aralık'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 198 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 4 tüfek ve 3 tabanca, 2 çalıntı otomobil ile 15,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.