Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Ahmet Kara göreve başladı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Ahmet Kara görevi devraldı.

Kara, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende görevi Hasan Öznavruz'dan teslim aldı.

Öznavruz, çiçek verdiği Kara'ya başarı diledi.

Kara da devraldığı hizmet görevini daha ileri taşımak için çalışacağını belirtti.

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