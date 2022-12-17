Osmaniye'de uygulamadan kaçıp polise ateş açan 4 şüpheliden biri, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uygulama noktasından kaçarken iki ekip aracına çarpıp polislere tüfekle ateş açan 4 şüpheliden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kent merkezinden Kadirli'ye uyuşturucu sevk edileceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturdu.

Ekipler, içinde 4 şüphelinin bulunduğu 31 KNG 11 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, takibe alındı.

Ekiplerden kaçarken bir polis aracına çarpan şüpheliler, bu sırada da pompalı tüfekle polislere ateş açtı.

Polis ekipleri de şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için araca ateş etti.

Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca, şüphelilerin başka bir polis aracına çarparak durmasıyla sona erdi.

Bu sırada da polislere ateş açmayı sürdüren 4 şüpheliden 3'ü, ekiplerin de açılan ateşe karşılık vermesiyle yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 3 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı, biri de gözaltına alındı.

Yaralı şüphelilerden biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polislerin yara almadığı olayda, şüphelilerin aracında 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.