Osmaniye'de şizofreni hastaları resim ve el işi çalışmalarıyla terapi oluyor

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, şizofreni hastalarının tedavi süreçlerine resim ve el işi çalışmalarıyla katkı sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kadirli Engelsiz Yaşam Merkezi'nde şizofreni hastaları, ilaç tedavisinin yanı sıra atölye çalışmalarına da katılıyor.

Sosyal beceri eğitimleri ve rehabilitasyon uygulamalarıyla terapi edilen hastaların normal hayata dönmeleri sağlanıyor.

Haftanın belli günlerinde atölyede hastalar, usta öğreticiler eşliğinde resim yapıyor ve el işi ürünler tasarlıyor.

Merkezin müdürü Rıfat Seki, burada 81'i erkek 92 kişinin tedavi gördüğünü belirtti.

Hastaların resim ve el işi çalışmalarına da katıldığını anlatan Seki, "Resim çalışmalarından sonra sakinlerimizin öz güvenlerinin arttığını ve hayata daha pozitif baktıklarını gözlemledik. Bu da bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Merkezde tedavi gören Fatma Karakaş da (44) atölye çalışmalarında atık malzemelerle resim ve el işi ürünler yaptıklarını söyledi.

Tedavi görenlerden Nurhan Abay (53) atölye çalışmalarıyla kendini daha mutlu ve huzurlu hissettiğini dile getirdi.

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