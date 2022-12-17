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GÜNCELLEME - Osmaniye'de uygulamadan kaçıp polise ateş açan 4 şüpheliden biri, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

AA

GÜNCELLEME - Osmaniye'de uygulamadan kaçıp polise ateş açan 4 şüpheliden biri, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uygulama noktasından kaçarken iki ekip aracına çarpıp polislere tüfekle ateş açan 4 şüpheliden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kent merkezinden Kadirli'ye uyuşturucu sevk edileceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturdu.

Ekipler, içinde 4 şüphelinin bulunduğu 31 KNG 11 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, takibe alındı.

Ekiplerden kaçarken bir polis aracına çarpan şüpheliler, bu sırada da pompalı tüfekle polislere ateş açtı.

Polis ekipleri de şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için araca ateş etti.

Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca, şüphelilerin başka bir polis aracına çarparak durmasıyla sona erdi.

Bu sırada da polislere ateş açmayı sürdüren 4 şüpheliden 3'ü, ekiplerin de açılan ateşe karşılık vermesiyle yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 3 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı, biri de gözaltına alındı.

Yaralı şüphelilerden Sefa K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polislerin yara almadığı olayda, şüphelilerin aracında 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

- Valilik açıklaması

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyon kapmasında uygulama noktasında içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir aracın durdurulmak istendiği belirtildi.

Şüphelilerin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladığı ve bir polis aracına çarptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliler, takip eden bir başka ekibimize de çarparak pompalı tüfekle ateş etmişler, ekibimizin karşılık vermesi neticesinde araç içerisinde bulunan 4 şahıstan 2'si hafif, biri ise ağır yaralanmıştır. Sefa K. isimli şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralı 2 şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta ve tedavileri devam etmektedir. Araç içerisinde yapılan aramada, olayda kullanılan 1 pompalı tüfek, araç içine saçılmış vaziyette bir miktar bonzai maddesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, şüphelilerden Sefa K. ve Bekir G'nin uyuşturucu, hırsızlık, Oğuzhan B'nin uyuşturucu ve kasten yaralama, Mesut S'nin uyuşturucu, terör örgütü propagandası yapmak, hırsızlık, yaralama, gasp suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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