Osmaniye'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abuzer Şimşek idaresindeki 02 AAR 020 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye gişeleri yakınlarında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Sevim Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi, Abuzer Şimşek ve Ramazan Bereket yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

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